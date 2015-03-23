Dehşete düşüren haber! Minik kardeşler aynı anda hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle, PTT civarında bulunan Çiçek Apartmanının 3. katında Celil Tükenmez'e ait evde meydana gelen olayda, odalarında yatan 1,5 yaşındaki Oktay Tükenmez ve 1 aylık Narin Tükenmez adlı kardeşler, anne ve halası tarafından kendilerinden geçmiş halde bulundu. Anne Serpil Tükenmez ile görümcesi çocukları Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada müdahale edilen kardeşlerin hayatını kaybetti belirlendi. Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılan kardeşlerin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaydan sonra fenalık geçiren anne Serpil Tükenmez hastaneye kaldırıldı. Çocukların ilaçtan zehirlenmiş olabileceği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA