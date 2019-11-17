Dehşet saçtı, ‘selam söyle’ diyerek kaçtı…

Kütahya'da boşandığı eşini evinde silahla yaralayan şüpheli, fırında çalışan bir kişiyi de aynı silahla öldürdü. Alınan bilgiye göre, Süleyman D, eski eşi Meryem Ç'nin Fatih Mahallesi'ndeki evine geldi. Aralarında çıkan tartışma sırasında Meryem Ç'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan Süleyman D, olay yerinden kaçtı.

Paşam Sultan Mahallesi'ndeki bir fırına giden zanlı, bu iş yerinde çalışan ve Meryem Ç'nin erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Göre'ye (49) aynı silahla ateş ettikten sonra bir otomobille uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Öldüğü belirlenen Fatih Göre'nin cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralanan Meryem Ç. de aynı hastanede tedavi altına alındı.

"SİLAH TUTUKLUK YAPINCA BANA ATEŞ EDEMEDİ"

Fırındaki işçilerden Ahmet Bişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinde pasa bezi sererken gürültü sesi duyduğunu söyledi.

Bunu doğal gaz patlamasından kaynaklandığını düşünerek sesin geldiği yöne geçtiğini belirten Bişi, "Süleyman D. bana silahı doğrulttu. Silah tutukluk yapınca bana ateş edemedi." dedi.

‘SELAM SÖYLE’ DEDİKTEN SONRA KAÇTI…

Başka bir işçi Ahmet Tekin de katil zanlısının, "Selam söyle." dedikten sonra kaçtığını ifade etti.

Maktulün kızı Derya Göre ise Süleyman D'nin babasını birçok kez tehdit ettiğini ileri sürdü.

Katil zanlısının yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

