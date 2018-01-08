Dehşet! Kovaladığı kızın sığındığı emlakçıyı öldürüp kızı başından vurdu

ISPARTA'NIN Yalvaç ilçesinde 22 yaşındaki Murat K., kovaladığı kızın sığındığı işyeri sahibi 55 yaşındaki Basri Akkuş'u tüfekle başından vurarak öldürdü. Ardından yalvarmalarına rağmen ateş açtığı genç kızı da başından yaralanan Murat K., ile beraberindeki kişi, yaya olarak kaçtı.

GENÇ KIZ, EMLAKÇIYA SIĞINDI

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye S., henüz bilinmeyen nedenle kendisini kovalayan Murat K. ve O.G.K.'den kaçarak, eski Devlet Hastanesi karşısındaki sokakta bir emlakçıya sığındı.

EMLAKÇIYI ÖLDÜRDÜ, KIZI YARALADI

İş yeri sahibi Basri Akkuş'tan yardım isteyen Rukiye S.'nin peşinden içeri giren Murat K., iddiaya göre kendisine engel olmaya çalışan Basri Akkuş'un başına pompalı tüfekle ateş etti. Akkuş, kanlar içerisinde yere yığılırken ardından Rukiye S.'nin başına doğru da ateş eden saldırgan, beraberindeki O.G.K. ile koşarak olay yerinden kaçtı.



Öldürülen Basri Akkuş

Murat K., takip edilemsin diye Basri Akkuş iş yeri önünde park halinde duran aracın lastiğini de ateş ederek patlattı.

GENÇ KIZ ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR

Olayın duyulmasının ardından işyerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Yapılan incelemede Basri Akkuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akkuş'un cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. İlk müdahalesi yapılan ve başının sol tarafından yaralandığı belirlenen Rukiye S. ise ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Rukiye S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Şüpheli Murat K.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis şüphelilerden O.G.K.'yi Isparta kent merkezinde saat 21.00 sıralarında yakaladı. Murat K.'nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

YALVAÇ KAFA KESME CİNAYETLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Isparta'nın Yalvaç ilçesi kafa kesme cinayetleriyle gündeme gelmişti. 2015'in şubat ayında 49 yaşındaki G.S. dini nikahla yaşadığı 67 yaşındaki Osman Tokmak'ı öldürdü ve kafasını kesmek istedi. Bursa'ya giden G.S. teslim oldu.

Yalvaç'ta 2012 yılında Nevin Yıldırım, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i öldürmüş ve başını kesip köy meydanına atmıştı. Bu cinayet Türkiye'de günlerce gündemde kalmıştı.