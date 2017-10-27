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Dehşet! Eski karısını ve erkek arkadaşını kanlar içinde bıraktı

Samsun'da boşandığı eski eşi ve yanındaki erkek arkadaşına bıçakla saldıran koca dehşet saçarken, eski karısını ve arkadaşını kanlar içinde bırakarak kaçtı. Ağır yaralanan kadın ameliyata alındı

Dehşet! Eski karısını ve erkek arkadaşını kanlar içinde bıraktı

Samsun'da boşandığı eski eşi ve yanındaki erkek arkadaşına bıçakla saldıran koca dehşet saçarken, eski karısını ve arkadaşını kanlar içinde bırakarak kaçtı. Ağır yaralanan kadın ameliyata alındı

27 Ekim 2017 Cuma 11:58
Dehşet! Eski karısını ve erkek arkadaşını kanlar içinde bıraktı
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OLAY, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel okulun mutfağında çalışan S.K. (38) adlı kadın iş çıkışı erkek arkadaşı M.Ö. (44) tarafından otomobil ile evine bırakılmak istenirken, 5,5 yıl önce boşandığı kocası M.T. tarafından takibe alındı.

M.T., otomobilin içindeki M.Ö. ile eski karısı S.K.'ye bıçakla saldırdı. Yüzlerinden ve çeşitli yerlerinden bıçak yarası alan S.K. ve M.Ö. kanlar içinde kaldılar. Bıçakla dehşet saçan eski koca kayıplara karışırken, yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi atına alındı. Ağır yaralanan 1 çocuk annesi S.K. ile erkek arkadaşı hastanede ameliyata alındı. S.K., eski kocasının sürekli kendisini tehdit ettiğini ve polisin de onu aradığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bıçaklı SaldırıKadına şiddet
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