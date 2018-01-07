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Dehşet! Deponun içinde buldular, domuz bağı ile bağlayıp...

Konya'da boş bir bina içinde domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıld

Dehşet! Deponun içinde buldular, domuz bağı ile bağlayıp...

Konya'da boş bir bina içinde domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıld

07 Ocak 2018 Pazar 09:22
Dehşet! Deponun içinde buldular, domuz bağı ile bağlayıp...
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ALINAN bilgiye göre, Konya-Beyşehir karayolunun 10. kilometresinde  bulunan atıl bir binadan ses geldiğini duyan iki genç içeri girdi.

İçeride domuz bağıyla bağlanmış halde bir kişinin olduğunu gören  gençler, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Muhammet Coşkun (31) olduğu öğrenilen  kişiyi bağlandığı ipten kurtardı.

İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Coşkun'un sağlık durumunun  iyi olduğu öğrenildi.

Coşkun'un ilk ifadesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek için binaya  girdiğini, bu sırada tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını ve  darbedildikten sonra iple bağlandığını söylediği öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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