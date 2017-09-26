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Dehşet! Çocuğuna sarılırken başından vurup öldürdüler

İstanbul'da çocuğuna sarılan baba, evladının gözleri önünde başından vurularak hayatını kaybetti. Saldırganlar küçük çocuğa aldırış bile etmezken dehşet anları kameraya takıldı

Dehşet! Çocuğuna sarılırken başından vurup öldürdüler

İstanbul'da çocuğuna sarılan baba, evladının gözleri önünde başından vurularak hayatını kaybetti. Saldırganlar küçük çocuğa aldırış bile etmezken dehşet anları kameraya takıldı

26 Eylül 2017 Salı 11:08
Dehşet! Çocuğuna sarılırken başından vurup öldürdüler
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İSTANBUL Sultanbeyli'de bir baba, çocuğuna sarıldığı sırada başından vuruldu. Çocuğun gözleri önünde babasını vuran şahıslar ise bindikleri otomobille olay yerinden kaçtı.  Sultanbeyli  Mimar Sinan Mahallesi Hikmetyar Caddesi üzerinde, bir yıl önce 4 kişinin yaralandığı kahvehane taranması olayının tarafları tekrar kavga etmişti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan silahlı kavga sonucu iş yerinin önünde bulunan  Savaş Can hayatını kaybetmişti.

OĞLUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE VURMUŞLAR

Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Hayatını kaybeden  Savaş Can'ın, oğlu olduğu iddia edilen bir çocuğu sevdiği sırada vurulduğu ortaya çıktı. Katil zanlılarının çocuğa aldırış etmeden  Savaş Can'ın başına ateş ettiği ve çocuğun da babasıyla birlikte yere düştüğü anlar dehşeti gözler önüne serdi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletli bir şahıs çocukla birlikte  Savaş Can'ın iş yerinin önüne gelerek çocuğu bırakıyor. Çocuğun yanına giden  Savaş Can da çocuğu sarılarak seviyor. Bu sırada iş yerinin önüne beyaz bir araç yanaşıyor. Araçtan inen bir şahıs,  Savaş Can'nın başına çocuğu sevdiği sırada ateş ediyor. Küçük çocuğun gözleri önünde vurulan  Savaş Can yere yığılırken katil zanlısı beyaz araçla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor. Öte yandan, dehşet veren olayda çocuğun da  Savaş Can'la birlikte yere düştüğü ve babasına tutunmaya çalıştığı görülüyor. Olayı gören vatandaşlar ise yardıma koşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliMimar SinanSavaş Canİstanbul
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