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Dehşet anları kamerada! Koluna girdi, 5 kurşun sıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde araç park etme tartışmasında kavga çıktı. Şehir eşkıyası, koluna girdiği gencin ayaklarına defalarca ateş etti

Dehşet anları kamerada! Koluna girdi, 5 kurşun sıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde araç park etme tartışmasında kavga çıktı. Şehir eşkıyası, koluna girdiği gencin ayaklarına defalarca ateş etti

07 Ocak 2018 Pazar 13:47
Dehşet anları kamerada! Koluna girdi, 5 kurşun sıktı
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DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde park etme tartışmasında kavga çıktı. Kurşunların konuştuğu kavgada bir kişi yaralanırken, kurşunların sıkıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

5 KEZ ATEŞ ETTİ

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1549 Sokakta meydana geldi. Bir iş yerinin önüne aracını park eden Mesut K. ile A.G., arasında sözlü tartışma çıktı. Bir süre tartışan iki kişi, yolda biraz ilerledi. Tartışmanın dozu artınca Mesut K., yanındaki tabancayı çıkararak, A.G.'nin ayağına ateş etmeye başladı. Mesut K., A.G.'nin ayağına 5 el ateş etti. Ayağından aldığı 5 kurşunla yaralanan A.G., olay yerine yakın bir iş yerine sığınmaya çalışırken yere yığıldı. Zanlı ise elindeki silahla olay yerinden hızla uzaklaştı.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki esnaflar, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak onu bir iş yerinin içine aldı ve durumu 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, polis de etrafta güvenlik önlemi ve zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı A.G.'yi Denizli Devlet hastanesine kaldırırken, polis ekipleri olay yerinde parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

"İKİ SAAT SONRA YAKALANDI"

Yaralı olan A.G.'nin kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı yaralama olayı ile ilgili geniş çalışma yapan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yaklaşık 2 saat sonra yakaladı. Yakalanan zanlı ifadesi alınmak üzere Çınar İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü.

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