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Dehşet! 2 kardeş çekiçle başlarına vurularak öldürüldü!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katında, çekiç ve bıçakla öldürülmüş 2 erkek kardeşin cesedi bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltında

Dehşet! 2 kardeş çekiçle başlarına vurularak öldürüldü!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katında, çekiç ve bıçakla öldürülmüş 2 erkek kardeşin cesedi bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltında

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:11
Dehşet! 2 kardeş çekiçle başlarına vurularak öldürüldü!
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SANCAKTEPE Sarıgazi'de bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİLER KARDEŞ ÇIKTI

Olay sabah saatlerinde Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Canan Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katına meydana geldi. 6 kişinin kaldığı belirtilen eve ihbar üzerine gelen polis ekipleri Barış K. ve Metin K. 'nin cesediyle karşılaştı. Öldürülen iki kişinin kardeş olduğu ortaya çıktı.

ÇEKİÇ VE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLMÜŞLER

İki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Bir süre sonra yakındaki bir kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz'ın yaralandığı belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Sancaktepe polisi olaya ilişkin başlatılan soruşturmada Mehmet B. gözaltına alırken çok yönlü soruşturulduğu kaydedildi.

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