Damlataş’ta korkutan manzara: Kıyıya ölü keçi vurdu

ALANYA’NIN Damlataş Sahili’nde sabah saatlerinde bir balıkçı tarafından korkutucu bir manzara ile karşılaşıldı. Sabah saatlerinde teknesinde seyir halinde olan bir balıkçı kıyıya vurmuş bir dağ keçisinin cansız bedeni ile karşılaştı. Balıkçı tarafından o anlar kayıt altına alındı. Dağ keçisinin otlanmakta olduğu sırada suya düştüğü ve öldüğü tahmin ediliyor.