Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Alanya - Antalya Hava Durumu - 28 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...

Damlataş Plajı'ndaki bıçaklı saldırıya bir gözaltı

Alanya'da, 100’üncü Yıl Parkı’nda önceki gece meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan Mahmut Eken’in (38) kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı 

Damlataş Plajı'ndaki bıçaklı saldırıya bir gözaltı

Alanya'da, 100’üncü Yıl Parkı’nda önceki gece meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan Mahmut Eken’in (38) kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı 

27 Nisan 2018 Cuma 16:40
Damlataş Plajı'ndaki bıçaklı saldırıya bir gözaltı
banner404

- Mehmet AL

İDDİAYA göre bıçaklı kavga, önceki gece saat 00.20 sıralarında, 100’üncü Yıl Parkı’nda alkol alan iki ayrı grup arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Eken, İlhami C.K'dan (19) bardak istedi.
Kendisine bardak vermeyen İlhami C.K.’ya küfür eden Eken ile İlhami C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlhamı C.K., cebindeki bıçakla Eken'e vurmaya başladı. Bıçak darbesiyle kafasından ve vücudundan çeşitli yerlerinden yaralanan Eken, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Eken’in kafatasında bıçak parçaları bulunduğunu ve çıkarılmasını burada mümkün olmadığını tespit eden doktorlar Eken’i Antalya’ya sevk etti. Öte yandan olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin İlhami C.K. olduğunu belirledi. 
Gözaltına alınan İlhami C.K., olayda kullandığı ucu kırık bıçağı polise teslim etti. Saray Polis Merkezi’nde ifadesi alınan İlhami C.K., adliyeye sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 27.04.2018 23:51
Anahtar Kelimeler:
AlanyaDamlataş PlajıSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da çocuklar için huzur operasyonu
Alanya'da çocuklar için huzur operasyonu
Traktörlerini satmak isterken dolandırıldılar
Traktörlerini satmak isterken dolandırıldılar
Baba ve oğul kaza kurbanı
Baba ve oğul kaza kurbanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim