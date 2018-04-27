Damlataş Plajı'ndaki bıçaklı saldırıya bir gözaltı

- Mehmet AL

İDDİAYA göre bıçaklı kavga, önceki gece saat 00.20 sıralarında, 100’üncü Yıl Parkı’nda alkol alan iki ayrı grup arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Eken, İlhami C.K'dan (19) bardak istedi.

Kendisine bardak vermeyen İlhami C.K.’ya küfür eden Eken ile İlhami C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlhamı C.K., cebindeki bıçakla Eken'e vurmaya başladı. Bıçak darbesiyle kafasından ve vücudundan çeşitli yerlerinden yaralanan Eken, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Eken’in kafatasında bıçak parçaları bulunduğunu ve çıkarılmasını burada mümkün olmadığını tespit eden doktorlar Eken’i Antalya’ya sevk etti. Öte yandan olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin İlhami C.K. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan İlhami C.K., olayda kullandığı ucu kırık bıçağı polise teslim etti. Saray Polis Merkezi’nde ifadesi alınan İlhami C.K., adliyeye sevk edildi.