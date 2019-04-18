Daha fazla kaçamadılar! Alanya'da aranan 2 kişi yakalandı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler Hacet Kavşağı'nda durumundan şüphelendikleri 41 yaşındaki H.K isimli şahsı durdurarak GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorguda şahsın, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi İlamet Masası tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs yapılan sorgunun ardından gözaltına alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Devriye ekipleri otogar içinde durumundan şüphelenerek durdurdukları 34 yaşındaki M. Ş isimli şahsa yaptıkları GBT sorgusunda da Manavgat Asliye Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Şahıs yapılan sorgunun ardından gözaltına alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Devriye ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekiplerine teslim edildi. Asayiş Büro Amirliğinde işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K ve M.Ş tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.