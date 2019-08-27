Daha 18 yaşındaydı: Genç adam canına kıydı! 

MAHMUTLAR Mahallesi’nin kuzeyinde yer alan en yakın belde olma özelliğine sahip Göktepe Kasabası acı bir haberle sarsıldı. 18 yaşındaki Ahad Aydın kendisine ait pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Aileye ait bağ evinde oğlunun cansız bedenini başından vurulmuş şekilde bulan Baba Aydın durumu hemen jandarmaya haber verdi. Jandarmanın olay yerine gelmesinin ardından talihsiz gencin cansız bedeni önce Sarıveller Devlet Hastanesine ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna göndeirldi.Bir süredir depresyonla mücadele ettiği ve kullandığı ilaçlara rağmen depresyondan çıkamadığı öne sürülen genç adamın ölümü kasabada adeta şok etkisi yarattı.