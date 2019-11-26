Daha 18 yaşındaydı! Gazipaşa'da asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
Gazipaşa'da inşaat halindeki binanın 3'üncü katından dengesini kaybederek, asansör boşluğuna düşen Hacı Yıldırım (18) ağır yaralandı.
ASAYİŞ 26.11.2019, 14:12
OLAY, saat 10.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. 5 katlı inşaatın 3'üncü katında çalışan Hacı Yıldırım, dengesini kaybederek, asansör boşluğundan beton zemine düşerek, ağır yaralandı. Çalışma arkadaşları ve çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hacı Yıldırım'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı Hacı Yıldırım daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hacı Yıldırım sonrasında ise Alanya'da bir hastaneye sevk edildi.
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