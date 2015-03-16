Dadı olmak için gelen kadınlara fuhuş tuzağı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Gürcistan uyruklu Tamari L. (39) 3 yıl önce turist olarak Türkiye'ye geldi. Türkiye'de İbrahim A. (26) ile tanışan Tamari L., 2 yıl önce resmi nikah kıyıp evlenerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Tamari L., bu arada aynı zamanda fuhuş yapmaya da başladı. Eşiyle birlikte daha fazla para kazanmak isteyen Tamari L., Gürcistan'da ekonomik olarak zor durumda olan özellikle evli kadınları fuhuş batağına düşürmek için bir plan hazırladı. Bunun üzerine Tamari L., Gürcistan'da Patima A. (39), Ia T. (37) ve Maldona A.'yı (23) arayarak Türkiye'de çocuk bakıcılığından çok para kazanıldığını söyleyip Türkiye'ye davet etti. Kadınlar ekonomik olarak zor durumda oldukları için Türkiye'ye gelip Adana'ya yerleşti. Dadılık yapacaklarını zanneden kadınlar, bir süre sonra bir gece yanlarına gelen erkeklerle şok oldu. Tamari L., kadınları daha fazla para kazanacakları konusunda ikna ederek fuhuş yapmalarını sağladı. Bu sırada Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri de Gürcistanlı kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisini alarak evi izlemeye başladı. Ekipler eve müşteri geldiğinde operasyon yaptı. Operasyonda Tamari L., kocası İbrahim A. ve kadınlara fuhuş yaptırdığı ileri sürülen Elif B. (49) yakalandı. Gürcistanlı kadınlar da sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi. Polis, yaptığı araştırmada Elif B.'nin çift ile ortak çalıştığını ancak kavga edip Gürcistanlı kızları paylaşamadıkları için polise ihbarda bulunduğunu belirledi. Polis, zanlıları emniyette sorguladıktan sonra adliyeye sevk etti. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında serbest bırakıldı.







