"D" harfini yazamadığı için öğrencisini döven öğretmen, gözaltında!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki Şakirpaşa İlkokulu'nda 1. sınıf öğretmeni Hacı A. hakkında, tahtaya kaldırdığı öğrencisi Salih G.'yi 'D' harfini yazamadığı için darp etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

ADANA 2DA , tahtaya kaldırdığı 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Salih G.'yi 'D' harfini yazamadığı için darp eden öğretmen Hacı A., Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan gözaltına alındı.

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