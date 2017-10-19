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"D" harfini yazamadığı için öğrencisini döven öğretmen, gözaltında!

Adana'da tahtaya kaldırdığı 1. sınıf öğrencisini 'D' harfini yazamadığı için döven öğretmen, "Çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan gözaltına alındı

"D" harfini yazamadığı için öğrencisini döven öğretmen, gözaltında!

Adana'da tahtaya kaldırdığı 1. sınıf öğrencisini 'D' harfini yazamadığı için döven öğretmen, "Çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan gözaltına alındı

19 Ekim 2017 Perşembe 12:16
"D" harfini yazamadığı için öğrencisini döven öğretmen, gözaltında!
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ADANA2DA, tahtaya kaldırdığı 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Salih G.'yi 'D' harfini yazamadığı için darp eden öğretmen Hacı A.,  Adana  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca  Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki Şakirpaşa İlkokulu'nda 1. sınıf öğretmeni Hacı A. hakkında, tahtaya kaldırdığı öğrencisi Salih G.'yi 'D' harfini yazamadığı için darp etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medya ve basında yayınlanmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alınan şüpheli öğretmen Hacı A., 'Çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şüpheli öğretmenin, polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Cumhuriyet BaşsavcılığıSeyhanAdanaÖğretmenDayak
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