"D" harfini yazamadığı için öğrencisini döven öğretmen, gözaltında!

ADANA2DA, tahtaya kaldırdığı 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Salih G.'yi 'D' harfini yazamadığı için darp eden öğretmen Hacı A., Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki Şakirpaşa İlkokulu'nda 1. sınıf öğretmeni Hacı A. hakkında, tahtaya kaldırdığı öğrencisi Salih G.'yi 'D' harfini yazamadığı için darp etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında, olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medya ve basında yayınlanmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alınan şüpheli öğretmen Hacı A., 'Çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Şüpheli öğretmenin, polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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