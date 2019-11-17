D-400'te korkunç kaza: Emniyet şeridinde facia yaşandı
Emniyet şeridine park edilen kamyonete, kontrolden çıkan minibüs çarptı
KAZA, sabah saatlerinde Antalya- Serik yolu D-400 karayolunda meydana geldi. 55 GN 023 plakalı kamyoneti emniyet şeridine park eden Ali Geyikçi, kardeşi Salih ile birlikte yol kenarında satışını yapmak üzere çilek kasalarını araçtan indirmeye başladı. Bu sırada Serik yönüne giden 07 AFS 765 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlere çıkan kamyonetin altında kalan Salih Geyikçi, yaşamını yitirdi. Ali Geyikçi ise ayağından hafif şekilde yaralandı. Minibüs sürücüsü ise kazanın ardından yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ali Geyikçi'ye ayakta müdahale etti. Salih Geyikçi'nin cansız bedeni ise cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayı öğrenip kaza yerine gelen Salih Geyikçi'nin yakınları, minibüsün camlarını kırdı. Polis, Geyikçi'nin yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.
Minibüsün adı açıklanmayan sürücüsü ise polis merkezine giderek teslim oldu. Yapılan incelemenin ardından kısa süreliğine kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı.
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