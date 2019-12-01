D-400'de milyonluk araç bu hale geldi
D-400 Karayolu üzerinde milyonluk otomobil, kullanılamaz hale geldi
ASAYİŞ 01.12.2019, 13:19 01.12.2019, 13:23
KAZA, saat 10.30 sıralarında D-400 karayolunda meydana geldi. Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nden Antalya yönüne giden Ukraynalı Mark First'in kullandığı 34 CJE 567 plakalı lüks otomobil, Seyir Tepe yakınlarında kontrolden çıktı.
Otomobil önce bariyerlere, ardından da kamyona çarparak durdu. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, araç kullanılmaz hale geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra araç trafik otoparkına çekildi.
Mark First'in kaza yaptığı aracın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu kaydedildi.
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