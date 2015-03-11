Cumhuriyet Savcısı intihar etti

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi 4. Altın Sokağı'nda, ailesinin evinin bulunduğu binanın önünde 29 yaşındaki Şentürk'ün yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını gören inşaat işçileri, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şentürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İntihar amacıyla ailesinin evinin bulunduğu binanın terasından atladığı öne sürülen Şentürk'ün cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek. Sapanca'daki görevine 2013 yılının ağustos ayında başlayan Şentürk'ün, yaklaşık bir ay önce askerliğini tamamlayarak yeniden göreve başladığı öğrenildi. Şentürk'ün, sağlık sorunları nedeniyle rapor alıp birkaç gün önce ailesinin Bursa'daki evine ziyarete geldiği bildirildi.