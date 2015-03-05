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Çorap içinden 35 kilo eroin çıktı

Niğde polisi, bir otomobilde yaptığı aramada çoraplar içerisine gizlenmiş 35 kilo eroin ele geçirdi

Çorap içinden 35 kilo eroin çıktı

Niğde polisi, bir otomobilde yaptığı aramada çoraplar içerisine gizlenmiş 35 kilo eroin ele geçirdi

05 Mart 2015 Perşembe 09:05
Çorap içinden 35 kilo eroin çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Ulukışla ilçesi Çeleme deresi mevkiinde durumundan şüphelenen 07 plakalı bir otomobili durdurarak arama yaptı. Ekipler otomobilin arka tamponun iç kısmına gizlenmiş, çorap ve çuval içerisinde 70 ayrı kalıp halinde paketlenmiş toplam 35 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirdi.
Ele geçirilen eroin maddesinin Niğde’de 2009 yılından bu tarafa ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.S. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.


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Son Güncelleme: 05.03.2015 08:06
Anahtar Kelimeler:
Çorap Içinde EsrarEsrarNiğde
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