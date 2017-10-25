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Çöpten gelen ses, polisi alarma geçirdi! Sonuca herkes güldü

Bursa'nın İznik ilçesinde çöp konteynerından gelen garip ses, polisi harekete geçirdi. Çöpteki poşetin içinden oyuncak telefon çıkınca herkes güldü

Çöpten gelen ses, polisi alarma geçirdi! Sonuca herkes güldü

Bursa'nın İznik ilçesinde çöp konteynerından gelen garip ses, polisi harekete geçirdi. Çöpteki poşetin içinden oyuncak telefon çıkınca herkes güldü

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:09
Çöpten gelen ses, polisi alarma geçirdi! Sonuca herkes güldü
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BURSA'NIN İznik ilçesinde çöp konteynırından gelen garip ses polisi harekete geçirdi.

ÇÖPTEN SİNYAL SESİ GELİNCE POLİSİ ARADILAR

Selçuk Mahallesi'nde bir çöp konteynerının içinden gelen sinyal sesi sokak sakinlerini tedirgin etti. 155 hattına düşen ihbar üzerine olay yerine giden polis, çöp konteynırı içinden gelen sesin nerede olduğunu araştırdı.

ÇÖPTEN OYUNCAK TELEFON ÇIKTI

Sesin geldiği noktayı bulan ekipler, tedbirli bir şekilde çöp poşetini aldı. Sokak sakinlerini tedirgin eden sesin çıktığı poşeti dikkatlice açan polis, oyuncak telefonla karşılaştı. Sesin arızalı oyuncak bir telefondan geldiğini gören vatandaşlar, gülme krizine girdi.

Bursa'nın  İznik ilçesinde çöp konteynırından gelen garip ses polisi harekete geçirdi.

ÇÖPTEN SİNYAL SESİ GELİNCE POLİSİ ARADILAR

Selçuk Mahallesi'nde bir çöp konteynerının içinden gelen sinyal sesi sokak sakinlerini tedirgin etti. 155 hattına düşen ihbar üzerine olay yerine giden polis, çöp konteynırı içinden gelen sesin nerede olduğunu araştırdı.

ÇÖPTEN OYUNCAK TELEFON ÇIKTI

Sesin geldiği noktayı bulan ekipler, tedbirli bir şekilde çöp poşetini aldı. Sokak sakinlerini tedirgin eden sesin çıktığı poşeti dikkatlice açan polis, oyuncak telefonla karşılaştı. Sesin arızalı oyuncak bir telefondan geldiğini gören vatandaşlar, gülme krizine girdi.

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