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Çöp poşetlerinin içinden 1 milyon TL'lik uyuşturucu çıktı!

İzmir'de, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin deposunda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu tespit edildi. O anlar anbean kaydedildi

Çöp poşetlerinin içinden 1 milyon TL'lik uyuşturucu çıktı!

İzmir'de, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin deposunda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu tespit edildi. O anlar anbean kaydedildi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:44
Çöp poşetlerinin içinden 1 milyon TL'lik uyuşturucu çıktı!
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NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından,  İzmir'de A.Ç. (50) ve İ.E. (26) isimli şüphelilerin,  Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'nde bulunan bir depoyu kiraladıkları ve bu depoda yüklü miktarda skunk maddesi imal ettikleri bilgileri alınması üzerine operasyon başlatıldı. Alınan bilgiler sonucunda gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 1 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anında kameralar kayıttaydı.

ARACA UYUŞTUCU YÜKLÜYORLARDI

Geçen Salı günü A.Ç. ve İ.E. isimli şahısların depodan çıkarak araca büyük boyda siyah renkli poşet yüklediklerinin görülmesi üzerine şahısların skunk maddesi naklettikleri değerlendirildi. Hemen müdahale edilen şahıslar yakalandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Depoda yapılan aramada; 16 adet siyah renkli büyük poşet içerisinde 50 kilo skunk maddesi, bir adet çalışır vaziyette hassas terazi, bin 560 adet saksı, 37 adet halojen büyük boy ampul, 4 adet ışıklandırma düzeneği, 2 adet su PH ölçer, bir adet havalandırma borusu, 16 adet taş yünü, 5 adet elektrik zamanlayıcısı, bir adet uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan ütü, bir adet dijital termometre, bir adet sıvıölçer, bir adet havalandırma motoru düzenleyici, 3 adet vantilatör, bir adet büyük boy klima, 80 kilogram bitki toprağı, bir adet ilaç pompası, bir adet fan cihazı, 750 litrelik su deposu, tavana asılı halde 35 adet büyük boy lamba, bitki besinleri, alüminyum folyo malzemeleri, 3 adet fan ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesinin piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan A.Ç. ve İ.E. isimli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüKarabağlarİzmir
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