Çöken köprüden düşüp öldü

Demre'de emekli Ramazan Esen (69) yağmur suyu kanalından geçerken çöken derme çatma köprüden düşerek yaşamını yitirdi.

Çöken köprüden düşüp öldü
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DEMRE Belediyesi'nden emekli olan Ramazan Esen, 17 Eylül Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında yürüyüş için evden çıktı. Demre- Kaş yolu kıyısındaki yağmur suyu kanalındaki derme çatma demir köprüden karşıya geçmek isteyen Ramazan Esen, iddiaya göre çürüyen köprünün çökmesi sonucu beton zemine düştü. Başını yere çarpan Ramazan Esen ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından götürüldüğü Kumluca'daki özel bir hastanede tedavi gören Ramazan Esen, dün yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası olan Ramazan Esen'in cenazesi Demre merkezinde toprağa verildi. 40 yıl Demre Belediyesi'nde görev yapan Ramazan Esen'in 2014 yılında emekli olduğu öğrenildi.

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