Çocukluk arkadaşlarını öldürdüler, cesedi yakıp düğüne gittiler!

KONYA'DA Pazar günü yanmış bir otomobil içerisinde cesedi bulunan 27 yaşındaki Emre Ulukavak'ın, çocukluk arkadaşları Murat Kılıç ile Kamil Koyun tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 2 kişinin, Emre Ulukavak'ın cesedini bir gece otomobilinin bagajında beklettikten sonra otomobili ateşe verdikleri öğrenildi. Ulukavak'ın cesedini otomobiliyle birlikte yakan iki kişinin, daha sonra bir arkadaşlarının düğününe gittikleri belirlendi.

YANMIŞ OTOMOBİLDE CESET BULUNDU

Olay, Çumra İlçesi'ne bağlı eskiden belde statüsünde olan Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, geçen 8 Ekim Pazar günü yanmış otomobilin içinde ceset olduğunu fark edince jandarmaya haber verdi. Jandarma, cesedin de yanmış olduğunu belirledi. Otomobilin plakasından aracın Nebahat Ulukavak'a ait olduğunu tespit eden jandarma, cesedin de Cuma gecesinden itibaren kendisinden haber alınamayan Nebahat Ulukavak'ın bir marketin deposunda çalışan oğlu Emre Ulukavak olduğunu belirledi.

JANDARMANIN DİKKATİ OLAYI AYDINLATTI

Olay yerinde çalışmalarını titizlikle yürüten jandarma ekipleri, iki kişinin olay yerine ve otomobile yaklaşma çabasında olduğunu fark etti. Bu kişilerin otomobilde cesedi bulunan Emre Ulukavak'ın çocukluktan itibaren arkadaşı olan bir şeker fabrikasında çalışan Murat Kılıç ve Kamil Koyun olduğunu belirledi. Ancak iki kişinin soğuk kanlı tavırlarıyla otomobilin etrafından bir an olsun ayrılmamaları jandarmanın daha da dikkatini çekti. Jandarma, Kılıç ve Koyun'a, Emre Ulukavak ile ilgili çeşitli sorular sormaya başlayınca, iki arkadaşın tedirgin ve çelişkili konuşmaları üzerine iki kişiyi şüphe üzerine ifadelerine başvurmak için jandarma komutanlığına götürdü. Araştırmasını Kılıç ve Koyun üzerine yoğunlaştıran jandarma, ölü bulunan Emre Ulukavak'ın kaybolmadan önce en son arkadaşları Murat Kılıç ve Kamil Koyun ile görüldüğünü saptadı. Çapraz sorguya alınan iki kişi, çocukluk arkadaşları Emre Ulukavak'ı bıçakla öldürüp yaktıklarını itiraf etti.

CESEDİ OTOMOBİLİN BAGAJINDA SAKLAYIP, EVE GİDİP UYUMUŞLAR

Murat Kılıç ve Kamil Koyun'un ifadelerinde geçen 6 Ekim Cuma günü Çumra İlçesi'nde akşam saatlerinde çocukluk arkadaşları Emre Ulukavak ile buluşup, Ulukavak'ın otomobilinde birlikte alkol almaya başladıklarını anlattı. Şüpheliler, ifadelerinde bir süre sonra aralarında başlayan küfürleşmenin kavgaya dönüşmesi üzerine Ulukavak'ın başına önce içki şişesiyle vurup daha sonra bıçakladıklarını, öldüğünü anladıktan sonra cesedi otomobilin bagajına kilitleyerek evlerine gidip uyuduklarını itiraf etti.

OTOMOBİLİ İÇİNDEKİ CESETLE ATEŞE VERİP, DÜĞÜNE GİTMİŞLER

Cumartesi günü tekrar buluştuklarını söyleyen Murat Kılıç ve Kamil Koyun, bagajında arkadaşları Emre Ulukavak'ın cesedi bulunan otomobili, Alibeyhüyüğü Mahallesi bahçeler mevkiine götürdüklerini, cesedi bagajdan çıkarıp şoför koltuğuna oturduktan sonra otomobilin koltuklarını ateşe verdiklerini anlattı. Otomobilin tamamen alev almasını bir süre seyrettiklerini soğuk kanlılıkla anlatan şüphelilerin, daha sonra olay yerinden ayrılıp, oturdukları mahalle de bir arkadaşlarının düğününe katılıp, alkol alıp eğlendiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

"ADALET YERİNİ BULACAK, HERKES ETTİĞİNİ ÇEKSİN"

Gözaltına alınan iki kişi yapılan sorgulamalarının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kamil Koyun, gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna, 'Adalet yerini bulacak. Herkes ettiğini çeksin.' şeklinde yanıt verdi. İki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.