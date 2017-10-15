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Çocuklarını kullanarak dilencilik yapıyorlar

Adana’da Suriyelilerin de aralarında bulunduğu kadınlar, yaşları 1 ile 3 arasında değişen çocuklarını kucaklarına alıp trafik ışıklarında dilencilik yapıyor

Çocuklarını kullanarak dilencilik yapıyorlar

Adana’da Suriyelilerin de aralarında bulunduğu kadınlar, yaşları 1 ile 3 arasında değişen çocuklarını kucaklarına alıp trafik ışıklarında dilencilik yapıyor

15 Ekim 2017 Pazar 16:05
Çocuklarını kullanarak dilencilik yapıyorlar
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POLİSİN sürekli operasyon yapmasına rağmen her köşe başı ve trafik ışıklarında dilencilik devam ediyor. Suriye’de süren iç savaştan kaçan Suriyelilerin Adana’ya gelmesiyle bu sayı bir hayli arttı. Gerek Türk, gerekse Suriyeli anneler yaşları 1 ile 3 arasında değişen çocuklarını kucaklarına alarak trafik ışıklarında durup kendilerini acındırarak dilencilik yapıyor. Bazı sürücüler çocuklara üzülüp dilencilere para veriyor.

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çocukDİNLENCİ
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