Çocuklarını kullanarak dilencilik yapıyorlar

POLİSİN sürekli operasyon yapmasına rağmen her köşe başı ve trafik ışıklarında dilencilik devam ediyor. Suriye’de süren iç savaştan kaçan Suriyelilerin Adana’ya gelmesiyle bu sayı bir hayli arttı. Gerek Türk, gerekse Suriyeli anneler yaşları 1 ile 3 arasında değişen çocuklarını kucaklarına alarak trafik ışıklarında durup kendilerini acındırarak dilencilik yapıyor. Bazı sürücüler çocuklara üzülüp dilencilere para veriyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.