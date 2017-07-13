Çocuklarını bakkala gönderip dehşet saçtı

OLAY , dün gece Tomarza Yenimahalle’de dün saat 19.00 sıralarında gerçekleşti.Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen işsiz Abdurrahim Polat, mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararına rağmen eşi Meral ile kızlarının kaldığı eve geldi.Kızları Semanur ve Kıymetnur'u ekmek almaları için bakkala gönderen Abdurrahim Polat, daha sonra eşi Meral Polat'ı kalbinden ve karnından bıçakladı. Talihsiz kadın olay yerinde can verirken, şüpheli koca evin yatak odasından aldığı pompalı tüfekle kaçtı.Abdurrahim Polat daha sonra, evinin yakınlarında gördüğü aralarında husumet bulunan Yunus Avcıoğluna ateş etti. Avcıoğlu yara almazken, silah sesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya başlayan Abdurrahim Polat’ı yaklaşık 300 metre kovalamaca sonucu yakaladıEşini öldürdüğünü itiraf eden Abdurrahim Polat gözaltına alınırken, talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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