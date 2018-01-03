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Çocukları hırsızlığa zorlayan çete böyle çökertildi

Evden ya da yurttan kaçan 13-15 yaş arasındaki çocukları lüks semtlerde ev soygununa zorlayan çete yakayı ele verdi. Kurtarılan 2 çocuktan biri ailesine diğeri yurda döndü

Çocukları hırsızlığa zorlayan çete böyle çökertildi

Evden ya da yurttan kaçan 13-15 yaş arasındaki çocukları lüks semtlerde ev soygununa zorlayan çete yakayı ele verdi. Kurtarılan 2 çocuktan biri ailesine diğeri yurda döndü

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:34
Çocukları hırsızlığa zorlayan çete böyle çökertildi
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İSTANBUL'DA silah zoruyla korkuttukları küçük çocukları kullanarak soygun yapan çeteyi, yine bir çocuğun ifadeleri çökertti. Çeteye yönelik operasyon, evden kaçtıktan sonra kayıp olarak aranan 13 yaşındaki S.Z. isimli kız çocuğunun kendisini bulan İstanbul Çocuk Şube polisine anlattıkları üzerine başladı. Evden kaçtıktan sonra bir arkadaşının kendisini Ali K.’nın yanına götürdüğünü söyleyen S.Z., “Ümraniye’de bir kahvehaneye gittik. Ali bana silahını göstererek hırsızlık yaptıklarını, benim de onlara yardım edeceğimi söyledi. Silahtan çok korktum. Hırsızlık yapmazsam beni vurur diye düşündüm” dedi.

250 BİN LİRALIK SOYGUN

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Ali K.’nın başka bir suçtan cezaevine girdiğini belirleyen polis, çeteyi ortaya çıkarmak için operasyonlara devam etti. Kısa süre sonra çete üyesi Ömer B. ile yetiştirme yurdundan kaçtığı belirlenen 15 yaşındaki S.Ş. adlı kız yakalandı. Zanlının çeşitli evlerden çaldığı laptop ve cep telefonlarını sattığı Abdullah T. de gözaltına alındı. Şüphelinin elektronik eşya tamiri yapılan işyerinde bulunan 40’ı aşkın çalıntı bilgisayara el konuldu. Çete üyelerinin, evleri ve yetiştirme yurtlarından kaçan çocukları kullanarak başta Etiler Cevher Sokak olmak üzere, Levent, Emirgan gibi semtlerdeki 5 ayrı evden 250 bin liralık ziynet eşyası, bilgisayar ve telefon çaldığı tespit edildi. Çete üyelerinin, kendilerine aile süsü vermek için kullandığı iki çocuktan biri ailesine diğeri de yetiştirme yurduna teslim edildi. Yakalanan şüpheliler Ömer B. ile Abdullah T. ile Ali K. için tutuklama kararı verildi. Çetenin başka çocukları da kullanmış olabileceği değerlendiren polis, soruşturmayı bu yönde derinleştirdi.

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