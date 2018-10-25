EDİNİLEN bilgiye göre, bugün sabah saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi nostalji tramvayı son durağı yakınındaki çocuk parkında, bank üzerinde hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden Kazakistan vatandaşı 56 yaşındaki Alibek Badalov'a ait kimlik çıkan kişinin öldüğünü belirledi. Alibek Badalov'un cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Öte yandan, Badalov'un ölmeden önce aldığı yemeğin bir bölümünü yiyebildiği görüldü.
Çocuk parkında şüpheli ölüm
Muratpaşa'da nostalji tramvayı son durağı yakınındaki çocuk parkında bank üzerinde erkek cesedi bulundu
EDİNİLEN bilgiye göre, bugün sabah saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi nostalji tramvayı son durağı yakınındaki çocuk parkında, bank üzerinde hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden Kazakistan vatandaşı 56 yaşındaki Alibek Badalov'a ait kimlik çıkan kişinin öldüğünü belirledi. Alibek Badalov'un cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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