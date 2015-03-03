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Çocuk parkında silahları çektiler: 2 ölü

Osmaniye'de bir çocuk parkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çocuk parkında silahları çektiler: 2 ölü

Osmaniye'de bir çocuk parkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

03 Mart 2015 Salı 13:07
Çocuk parkında silahları çektiler: 2 ölü
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DUMLUPINAR Mahallesi'ndeki Şehit Ahmet Şahin Parkı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre parkta oturan 31 yaşındaki çiftçi Soner Poçulu ve 27 yaşındaki işçi Ali Karadağlı'nın yanına, aralarında husumet bulunan 32 yaşındaki Recep Türkmenoğlu ile kardeşi 30 yaşındaki Fatih Türkmenoğlu geldi. İki grup kısa süre tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Türkmenoğlu, yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Soner Poçulu ile Ali Karadağlı ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Recep Türkmenoğlu ile kardeşi Fatih Türkmenoğlu ise otomobille olay yerinden kaçtı. Parkta oynayan çocuklar büyüklerin kavgasını görüp kaçması ile şans eseri kurtuldu.
İhbar üzerine harekete geçen polis, peşine düştüğü şüphelileri Güney Çevre Yolu'ndaki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde otomobili durdurarak olayda kullanılan av tüfeğiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Soner Poçulu ile Ali Karadağlı'nın cesetleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyette sorguları devam eden Recep Türkmenoğlu ile kardeşi Fatih'in sorguları sürüyor.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 12:10
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Şahin ParkıDumlupınarSilahParkçocuk
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