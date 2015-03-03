Çocuk parkında silahları çektiler: 2 ölü

DUMLUPINAR

Mahallesi'ndeki Şehit Ahmet Şahin Parkı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre parkta oturan 31 yaşındaki çiftçi Soner Poçulu ve 27 yaşındaki işçi Ali Karadağlı'nın yanına, aralarında husumet bulunan 32 yaşındaki Recep Türkmenoğlu ile kardeşi 30 yaşındaki Fatih Türkmenoğlu geldi. İki grup kısa süre tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Türkmenoğlu, yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Soner Poçulu ile Ali Karadağlı ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Recep Türkmenoğlu ile kardeşi Fatih Türkmenoğlu ise otomobille olay yerinden kaçtı. Parkta oynayan çocuklar büyüklerin kavgasını görüp kaçması ile şans eseri kurtuldu.