Çocuk istismarından aranan şahıs yakalandı

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında "çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.U. yakalandı. Aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdüren görevliler, "Vergi Usul Kanuna Muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Y. ile "Bilişim Sistemlerini Banka veya Kredi Kurumlarını Kullanmak Sureti ile Dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.C.B.'yi de yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.