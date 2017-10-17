Çocuk hırsızlık zanlısı tutuklandı

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçen cumartesi günü müracaatta bulunan S.Ç., akşam saat 19.30 sıralarında evine geldiğinde yatak odasının dağınık halde olduğunu, 3 çeyrek altın, altın kolye ve küpeden oluşan set, kadın kol saati ve bazı değerli eşyalarıyla birlikte 15 lira parasının çalındığını belirtti. Eve gelen olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan delil toplama çalışmasında takı kutusu üzerinde şüpheliye ait olduğu değerlendirilen parmak izleri tespit edildi. Parmak izlerinin karşılaştırması sonucu hırsızlık olayını 16 yaşındaki A.A.'nın gerçekleştirdiği belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda A.A. yakalanarak gözaltına alındı. A.A. alınan ifadesinde S.Ç.'nin evine tek başına girdiğini, altın ve saatleri aldığını söyledi. Şüpheli A.A.'nın gösterdiği yerde yapılan aramada, 2 çeyrek altın, altın kolye, altın küpe, 2 saat, imitasyon yüzük ve imitasyon bileklik bulunarak sahibine teslim edildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli A.A. savcılığa sevk edildi. Savcılıkta yapılan sorgusunun ardından suça sürüklenen çocuk A.A. sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.