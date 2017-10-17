Cinsel tacizle suçlanıyordu! Whatsapp mesajlarıyla serbest kaldı

OLAY, Ereğli ilçesinde 12 Nisan günü meydana geldi. İddianameye göre, O.E., eski sevgilisi üniversiteli 19 yaşındaki B.K.’yı silah zoruyla otomobiline bindirip, mezarlık alanına götürdü.

O.E., birlikte araçtan inip, biraz uzaklaştığı B.K.’ya cinsel istismarda bulundu. Kızın şikayeti üzerine tutuklanan O.E., ’silah zoruyla cinsel amaçlı kişi hürriyetini yoksun kılma’ ve ’nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 39 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

"ONUN RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİK, O SIRADA KARDEŞİ GELDİ"

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan sanık O.E., araçta B.K.’nın kız kardeşinin de olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"B.K., bizi birbirimizle tanıştıran G.Ü. ile olan ilişkimi öğrenmiş. Bu yüzden ayrıldı benden. Mezarlıktaki olayda telefonla haberleştik. Evinin önünden aldım. Arabayı mezarlığın oraya çektim. Kendisi kardeşinin yanında konuşmak istemediğini söyleyerek arabadan çıkmak istedi. Arabadan çıktıktan sonra biraz uzaklaştık. Konuşurken sarılmaya başladı. Onun rızasıyla ilişkiye girdik. Kardeşi o sırada geldi. G.Ü.’den ayrılmamı, tekrar ona dönmemi istedi. Ben ona ayrılamayacağımı söyledim. O da ’Sen görürsün’ dedi. Kardeşi de bizi o halde görmüştü. Bu yüzden şikayetçi olmuş olabilir."

MESAJLAR DELİL OLARAK SUNULDU

Sanık avukatı da kızın müvekkiliyle olan ve kendi isteğiyle buluşup, araca bindiğini gösteren WhatsApp uygulamasındaki mesajlarını mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme heyeti, sanıkla mağdurun mesajlarıyla toplanan diğer delilleri değerlendirerek, O.E.’nin tahliyesine karar verdi. Duruşma, B.K.’nın ifadesinin alınması için ertelendi.