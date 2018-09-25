Cinsel taciz sanığına tutuklama istemi

MÜZİSYENLİK yapan F.Y. sık sık seyahat ettiği için, 10 yaşındaki kızını Muratpaşa ilçesinde oturan annesine bakıyordu. Geçen yıl Mayıs ayında turneden dönen F.Y., kızının mutsuz olduğunu gözlemledi. F.Y. çocuğunun, daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.'nün kızının yanına da gitmediğini fark etti. F.Y. kızına, A.Ö.'nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, "Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı. Anne F.Y.'nin nedenini sorması üzerine kızı, A.Ö.'nün cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Şoke olan annenin şikayeti üzerine geçen mayıs ayında gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., tutuklandı.

A.Ö. hakkında, 'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma', 'tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 90 yıl hapis istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını tespit etti. Mahkeme, 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö.'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkemenin kararına tepki gösteren anne F.Y. ve davaya müdahil olan sivil toplum örgütleri, reddi hakim talebinde bulundu. Nisan ayında görülen duruşmada mahkeme başkanı davadan çekildiğini açıkladı.

Bugün 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9. duruşmaya anne F.Y., tutuksuz sanık A.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

F.Y'nin avukatlarından Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇOCUKCA) Başkanı Avukat Buğra Kağan Oğuz, sanığın duruşmalarda çelişkili beyanlarda bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, 'Organ sokmak suretiyle ve tehditle zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan hükümle birlikte tutuklanmasını isterken, 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma', 'tehdit ve kasten yaralama' suçlarından ise beraatını istedi.

En az 18 yıl hapsi istenen sanığın avukatı ise savunma yapmak için süre istedi. Duruşma karar verilmek üzere ertelendi.

Duruşma sonunda kararı bekleyen kadın dernekleri ise tutuklama talebini alkışlarla karşıladı.