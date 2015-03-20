Cinsel istismara 8 yıl 4 hapis cezası

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık K.M.(59) hazır bulundu. Davada savunma yapan K.M., "Ben kimseye cinsel istismarda bulunmadım. Benim 3 çocuğum var ve tek derdim geçim sıkıntısıdır. Ben cezaevine girersem çocuklarım mağdur olacaktır. Çocuklarıma kimse sahip çıkmaz’ dedi. Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucunda ‘Çocuğun Basit Cinsel İstismarı’ suçunu işlediğini sabit gördüğü tutuklu sanık M.K.’ye 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.



