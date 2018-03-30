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Cinsel ilişkiye girdiği kadını bıçaklayan kuaföre 8 yıl 9 ay hapis

Antalya'da, para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği genç kadını, kendisini tatmin etmediği ve parasını geri vermediği iddiasıyla vücudunun 6 yerinden bıçakla yaralayan kuaför Musa Sarı'ya, 8 yıl 9 ay hapis verildi

Cinsel ilişkiye girdiği kadını bıçaklayan kuaföre 8 yıl 9 ay hapis

Antalya'da, para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği genç kadını, kendisini tatmin etmediği ve parasını geri vermediği iddiasıyla vücudunun 6 yerinden bıçakla yaralayan kuaför Musa Sarı'ya, 8 yıl 9 ay hapis verildi

30 Mart 2018 Cuma 13:21
Cinsel ilişkiye girdiği kadını bıçaklayan kuaföre 8 yıl 9 ay hapis
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GEÇEN yılın ekim ayında, Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda kuaförlük yapan Musa Sarı, para karşılığı anlaştığı Ş.K. ile gittikleri çalılıkta cinsel ilişkiye girdi. Musa Sarı, kendisini tatmin etmediğini söylediği Ş.K.'den parasını istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüştüğü sırada Musa Sarı, yanında taşıdığı bıçakla Ş.K.'yi 6 yerinden bıçaklayıp, kaçtı.

TUTUKLANDI

Kadının yardım çığlıklarının duyulması üzerine ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ş.K.'yi ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaçan Musa Sarı ise olaydan 2 saat sonra polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Musa Sarı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir dizi ameliyat olan Ş.K. ise uzun süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

ASKERLİK ÖNCESİ CİNSELLİK YAŞAMAK İSTEMİŞ

Olayla ilgili Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, üçüncü duruşmada karara bağlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Musa Sarı ile avukatı katılırken, Ş.K. ise talimatla ifade verdi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Musa Sarı'nın 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'ruhsatsız bıçak taşımak' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

'SEN NASIL ERKEKSİN'

Musa Sarı, savunmasında, olaydan 1 ay sonra askere gideceğini ve daha önce cinsel ilişkiye girmediği için o duyguyu yaşamak istediğini söyledi. Cesaret bulmak amacıyla alkol aldıktan sonra Ş.K. ile cinsel ilişki için 50 TL'ye anlaştıklarını anlatan Sarı, "İlişkiye girdikten 1- 2 dakika sonra bana, 'Sen nasıl erkeksin?' diye hakarette bulunmaya başladı. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Kadın, hakaret edip, beni ittirdi. Ben de dayanamadım. Öfke ve sinirle belimdeki bıçağı çıkararak, bıçakladım" diye konuştu.

'VERDİĞİ PARAYI VERMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM'

Ş.K. ise "Sanık, benden verdiği parayı geri istedi. Ben de vermeyeceğimi söyledim. Tam o sırada üstümü düzeltiyordum ki sanık, bel kısmından çıkardığı bıçakla benim bacak, karın, göğüs bölgeme 6- 7 kez sapladı. Bağırmalarım üzerine benimle aynı işi yapan arkadaşım Ç.Z. geldi. Arkadaşımın sesi üzerine zanlı kaçtı" dedi.

AVUKAT ANLAŞMA KONUSUNUN 'HİZMET' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sanık avukatı ise 50 TL karşılığında yapılan anlaşma konusunun 'hizmet' olduğunu iddia ederek, müvekkilinin, parasının karşılığını istediği şekilde göremediğini söyledi.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, verdiği kısa ara sonrası Musa Sarı'yı 'kasten insan öldürmeye teşebbüs'ten önce ömür boyu hapse mahkum etti, ardından indirimlerle cezayı 8 yıl 9 aya düşürdü.

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