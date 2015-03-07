Cinnet getiren anne dehşet saçtı

07 Mart 2015 Cumartesi 12:00
UŞAK'A 40 kilometre uzaklıktaki Yeniköy'de oturan ve bir süreden bu yana psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Fatma Duman, bugün saat 05.00 sıralarında cinnet getirip, evdeki pompalı tüfekle önce odasında uyuyan kızı Güler Duman'a ardından da yan odadaki oğlu Hüseyin Duman'a ateş etti. Fatma Duman ardından tüfeğini yatak odasındaki eşi, 45 yaşındaki Yaşar Duman'a doğrulttu. Silah seslerine uyanan çiftçi Yaşar Duman, eşinin bir anlık dalgınlığından yararlanıp, elindeki tüfeği alarak etkisiz hale getirdi. Lise mezunu olduğu ve 15 Mart'ta yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) hazırlandığı belirtilen Güler Duman olay yerinde öldü. Karnından ağır yaralanan kardeşi Hüseyin Duman, ambulansla Manisa'nın Selendi İlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Duman müdahalenin ardından durumu ağır olduğu gerekçesiyle İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi, hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. Jandarma, Fatma Duman'ı gözaltına aldı. Genç kızın cesedi savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ardından otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarma Fatma Duman'ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceğini bildirdi.
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Son Güncelleme: 07.03.2015 11:01