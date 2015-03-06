Cinnet geçiren koca dehşet saçtı

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Batıkent Mahallesi 69. Cadde'deki bir apartmanın 2. katında yaşandı. Uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları iddia edilen karı koca arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada cinnet getiren koca dehşet saçtı. Çocuklarının gözü önünde eşi Yasemin Çakar’ı av tüfeğiyle vurarak öldüren Şeyhmus Çakar, daha sonra aynı silahla intihar etti.

TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ

Çift arasında tartışma çıkması üzerine, Şeyhmus Çakar’ın babası eve geldi. Oğlu, gelini ve torunlarıyla kahvaltı yapan Mehmet Salih Çakar, ikisi arasında sorun olup olmadığını sordu. Sorun olmadığı cevabını alan Mehmet Salih Çakar, Cuma namazına gitmek için evden ayrıldı. Mehmet Salih Çakar’ın evden ayrılmasıyla birlikte, çift arasındaki tartışma yeniden başladı. Çıkan tartışmada sinirlerine hakim olamayan Şeyhmus Çakar, mutfaktaki eşini tüfekle vurduktan sonra, koridora çıkıp intihar etti. O esnada evde bulunan ve en büyüğü 8 yaşlarında olan 4 çocuk ise kaçarak, yan tarafta bulunan komşunun evine sığındı. Kundaktaki bebeği ise en büyük kardeşin kucağına alıp komşulara götürdüğü ve babasının annesini silahla vurduğunu söylediği belirtildi.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasemin ve Şeyhmus Çakar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polisler, evde incelemede bulundu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşanan olayı duyan aile yakınları, evin önüne gelerek bilgi almaya çalıştı. Evdekilerin öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı aile yakınları, ambulansa alınarak sakinleştirici iğne yapıldı.

ÇOCUKLAR DEHŞETİ GÖRDÜ

Evde yaşanan dehşet anlarına tanıklık eden ve biri kundakta olan 4 çocuk, yan taraftaki komşunun evine sığındı. Eve gelen psikolog, çocukların yaşadığı travmayı en aza indirmek için bir süre görüştü. Çocuklar daha sonra çocuk polisi tarafından çocuk şubeye götürüldü.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Yasemin ve Şeyhmus Çakar çiftinin daha önce de sürekli kavga ettikleri ve Yasemin Çakar'ın, okulların ara tatilinde Mersin’deki baba evine gittiği öğrenildi. Ayrıca Yasemin Çakar'ın kısa süre önce kocasının yanına döndüğü ve daha önce Karataş Mahallesi'nde ikamet eden ailenin yaklaşık 15 gün önce Batıkent Mahallesi'ndeki eve taşındıkları öğrenildi.

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp morguna kaldırıldı.