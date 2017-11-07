Cinayetten yasak aşk çıktı! Karısı ile kuzeni ilişki yaşıyormuş

2 KASIM Perşembe günü Konya'nın Altınekin ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde, 37 yaşındaki A.S., pancar sökmek için gittiği tarlada başından vurularak öldürülmüş olarak bulundu. A.S'yi öldüren kişinin karısıyla ilişkisi olan amcasının oğlu olduğu iddia edildi.

KARISI İLE AMCASININ OĞLUNUN AŞK YAŞADIĞINI GELEN MESAJLA ÖĞRENDİ

Öldürülen A.S.'nin, karısı Z.S. ile amca oğlu ve eniştesi olan İ.S.'nin yasak aşk yaşadığını karısına gelen mesajla öğrendiği ve savcılığa giderek mesaj kayıtlarını çıkaracağını söylediği öğrenildi.

KARISI "BİZİ KÖYE REZİL EDECEK BİR ŞEY YAP" DEMİŞ

Bunun üzerine paniğe kapılan Z.S.'nin, İ.S.'yi arayarak, "A. durumu öğrendi. Bizi köye rezil edecek. Ne yap ne et bizi bu durumdan kurtar" dediği ileri sürüldü.

TALİHSİZ ADAMI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

İ.S. de Z.S. ile konuşmasının ardından tarlaya pancar sökmeye giden A.S.'nin yanına gitti. İ.S., amca oğlunun olduğu traktöre binerek sohbet etmeye başladı. Yaklaşık 1 saat süren konuşmanın ardından İ.S. yanında getirdiği tabancayla A.S.'yi başından vurarak öldürdü. İ.S. olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Olay sonrası titiz çalışma yapan Konya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ekipleri cinayete kurban giden A.S.'nin karısı Z.S. ve İ.S. ile yeğeni M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Z.S., İ.S. ve M.S. adliyeye sevk edildi.