Cinayetten her yerde aranıyordu! Alanya'da yakalandı

Mehmet AL

POLİS ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin parmak izinden, kasten adam öldürme suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan zanlı olduğu ortaya çıktı. Alanya Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi, İmamoğlu Sokak üzerinde şüphe üzerine durdurdukları 60 yaşındaki Bekir G.’nin parmak izini alarak soruşturma yaptı. Hakkında kasten adam öldürme suçundan yakalama emri bulunan ve 13 yıl 4 ay hapis cezası olduğu tespit edilen Bekir G.’nin 7 yıldır arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı Bekir G.’nin, Adana’da 2000 yılında tahrik sonucu silahla A.Ç'yi öldürdükten sonra 2002 yılında cezaevine girdiği, 2012 yılında cezaevinden çıktığı ve halen aynı suçtan arandığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Bekir G., nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 16:28