Cinayetten aranıyordu! Alanya'da kıskıvrak yakalandı

Alanya Cumhuriyet Polis Karakolu ekiplerinin dikkati sayesinde.yakalanan 1 kişi Kasten Öldürme suçundan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilmesi üzerine sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı

Cinayetten aranıyordu! Alanya'da kıskıvrak yakalandı
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Mehmet AL
OLAY, Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Polis Karakolu ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan  38 yaşındaki şüpheli Tahsin Y. polis karakolunda yapılan GBT sorgusunda Ankara  Kalecik Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan, Alanya yerel ilamat masası tarafından ise 'kasten adam öldürme' suçundan arandığının tespit edilmesi üzerine ekiplerce gözaltına alındı.Polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tahsin Y, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2019, 21:25
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