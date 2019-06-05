Cinayetten aranıyordu! Alanya'da kıskıvrak yakalandı

Mehmet AL

OLAY, Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Polis Karakolu ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan 38 yaşındaki şüpheli Tahsin Y. polis karakolunda yapılan GBT sorgusunda Ankara Kalecik Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan, Alanya yerel ilamat masası tarafından ise 'kasten adam öldürme' suçundan arandığının tespit edilmesi üzerine ekiplerce gözaltına alındı.Polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tahsin Y, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2019, 21:25