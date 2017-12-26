Cinayeti röportajda anlattı, ardından kaçtı

DİYARBAKIR'IN Merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi 294 no'lu Sokak'ta yaşayan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Şeyhmus İ., gece yarısı, kendisini aldattığı yönünde söylentiler duyduğu eşi Rojbin İ. ile evde tartıştı.

KARISINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında Şeyhmus İ., evde bulunan pompalı tüfekle Rojbin İ.'nin başına iki el ateş etti. Şeyhmus İ., ardından kardeşi E.İ.'yi arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, kaçtı. Durumu sağlık ekiplerine bildiren E.İ., olay yerine gitti. Eve gelen sağlık ekipleri, Rojbin İ.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İnceleme yapan polisler, evde iki boş kovan buldu. Rojbin İ.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KATİL OLAY YERİNE GERİ GELDİ

Polis tarafından her yerde aranan Şeyhmus İ., sabah saatlerinde tekrar evinin önüne geldi. Olay yerinde bulunan gazetecilere konuşan Şeyhmus İ., eşini sevdiğini ve öldürmek amacı olmadığını ileri sürerek, şöyle dedi:

"RAHMETLİNİN OLAYI İLE İLGİLİ KİMSENİN SUÇU YOK"

"Allah şahidim. Söylentilere pek kulak vermedim. Çarşıya gittik, misafirliğe ablamlara pasta ve bir şeyler aldık. Ona şaka yaptım ama bana diyordu 'Sen çok pişman olacaksın.' O an kin, öfkem ve sinirlerimle, yatıyordu, tam hatırlamıyorum. Kaç el ateş ettim bilmiyorum, hatırlamıyorum sıkıntıdan. Rahmetlinin olayı ile ilgili olarak kimsenin suçu yok. Dünden beridir mezarlığa gittim. Buradan fazlada uzaklaşmadım. Veren de bu canı Allah."

POLİS GELİNCE KAYIPLARA KARIŞTI

Şüpheli Şeyhmus İ., olayı anlattıktan sonra polisin geldiğini görünce bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Polis, Şeyhmus İ.'yi yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.