Cinayet zanlısı teslim oldu

OLAY , geçen Cuma günü saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Adile Naşit Parkı’nda meydana geldi. Parkta gezen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir şahıs görünce durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, şahsın İsmail Alay (28) olduğu ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi.

Öte yandan İsmail Alay’ın Zeyna isimli rottweiler cinsi köpeğini parkta gezdirdiği sırada saldırıya uğrayıp öldürüldüğü öğrenildi. Alay’ın, köpeği sahibinin cesedine uzun süre bakarak gözünü ayırmadı. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi İsmail Alay, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verildi.

ADLİYEDE POLİSE TESLİM OLDU