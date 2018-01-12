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Cinayet zanlısı: 'İyi çekin Türkiye yakışıklı görsün'

Adana'da bir kişiyi öldürmekten aranırken İstanbul'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarını gören zanlının, "İyi çekin Türkiye yakışıklı görsün" diyerek gülmesi dikkat çekti

Cinayet zanlısı: 'İyi çekin Türkiye yakışıklı görsün'

Adana'da bir kişiyi öldürmekten aranırken İstanbul'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarını gören zanlının, "İyi çekin Türkiye yakışıklı görsün" diyerek gülmesi dikkat çekti

12 Ocak 2018 Cuma 08:50
Cinayet zanlısı: 'İyi çekin Türkiye yakışıklı görsün'
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, 6 Aralık 2017'de saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'inde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden yeni çıkan Onat Mert S. (34), İbrahim Taşkıran'dan (33) 200 lira karşılığında esrar aldı. Uyuşturucu paketinin içinden ot çıkması üzerine zanlı, Taşkıran'ın evine gelip parasını geri istedi. Taşkıran'ın parayı vermemesi üzerine zanlı, av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, evinin avlusunda bulunan Taşkıran'ın göğsüne isabet etti. Taşkıran, kanlar içinde yere yığılırken, S. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, kan kaybeden Taşkıran'ın öldüğü belirlendi.

Cinayet zanlısını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturma kapsamında 6 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan ifadelerden Onat Mert S.'nin uyuşturucu satışı yapmaktan çok sayıda kaydı olduğunu öğrenen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği polisleri, zanlının İstanbul Beyoğlu'nda 'torbacılık' yaptığını tespit etti.
Beyoğlu Araştırma Ekipleri ile irtibat kuran Adana polisi, zanlının fotoğrafını gönderdi. Bunun üzerine ekipler, adresi verilen sokağa giderek zanlıyı suçüstü yakaladı.

Uyuşturucu satışı yaptığı sokakta yakalanan zanlı, polislere, 'Ben Mert değilim, siz benim kardeşimi arıyorsunuz. Benim adım Abdulgani" dedi. Bu ifadelerin doğrultusunda, ekipler zanlının fotoğrafını çekip, Adana polisine yolladı. Cinayet dedektifleri ise zanlının yalan söylediğini belirtip yakalanmasını istedi. Gözaltına alınan zanlı, uçakla Adana'ya getirildi.
Zanlı, buradaki sorgusunun ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Gazetecileri gören cinayet zanlısı, "İyi çekin Türkiye yakışıklı görsün" diyerek güldü.

İşlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Cinayet Zanlısı
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