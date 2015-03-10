Cinayet ve yaralama suçundan beraat etti, sonra ise...

ANTALYA'da dayısının bardaki kavgada öldürülmesi üzerine intikam için oto galerisini basıp 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaralamaktan yargılanıp beraat eden Veli Semiz, Yargıtay'ın kararı bozması üzerine bu kez 35 yıl hapse mahkum edildi.

Antalya'da 9 Ağustos 2007 tarihinde Konyaaltı Beachpark'ta bulunan Cece Bar'da Hakan Altun konserinden sonra çıkan kavgada, 33 yaşındaki İsa Yılmaz vücuduna isabet 5 kurşunla yaşamını yitirdi, işyeri sahibi 43 yaşındaki Celalettin Hancı da yaralandı. 3 Eylül 2007 akşamı ise Cece Bar'daki cinayete adı karışan Erkan Doğancık'ın ortağı olduğu Burhanettin Onat Caddesi üzerinde oto galerisine baskın düzenlendi. Baskında, galerideki Erkan Doğancık'ın arkadaşı 22 yaşındaki Hasan Yavuz tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybederken, Emrah Tekler ise ağır yaralandı. Oto galerisine baskını, Cece Bar'daki kavgada öldürülen dayısı İsa Yılmaz'ın yeğeni Veli Semiz'in, intikam için gerçekleştirdiği iddia edildi. Ancak olaydan sonra Veli Semiz ile birlikte yakalanan 8 kişi, suçlamaları kabul etmedi. Veli Semiz, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı bu davadan delil yetersizliğinden beraat etti. Galeride öldürülen Hasan Yavuz'un yakınlarının itirazı üzerine Yargıtay kararı bozdu.

BERAATINI İSTEDİ

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın karar duruşması, önceki gün yapıldı. Duruşmaya, halen bir başka suçtan halen Rize L Tipi Cezaevi'nde hükümlü Veli Semiz, Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Olayda öldürülen Hasan Yavuz'un yakınları ile her iki tarafın avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada son sözü sorulan Veli Semiz, kendisinin bu olayla uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyledi. Veli Semiz, "Ben olaydan bir gün önce bir başka suçtan yakalanıp polis merkezine götürüldüm. Burada mağdur tarafından teşhis edilmem istendi. Mağdur beni teşhis edemediğini orada da beyan etti. Atılı suçları işlemedim. Beraatımı istiyorum" dedi.



Veli Semiz'in avukatı Serap Ertuğrul da müvekkilinin atılı suçları işlediğine dair bir delil olmadığını savunarak beraatını istedi.

ÖLDÜRMEYE 25, YARALAMAYA 10 YIL



Mahkeme, daha önce beraat eden Veli Semiz'i, Hasan Yavuz'u kasten öldürmek suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki olumlu halini dikkate alan mahkeme, cezayı 25 yıla düşürdü. Mahkeme Emrah Tekler'in ağır yaralanmasıyla ilgili olarak da Semiz'e 12 yıl hapis cezası verdi. 6'da 1 oranında indirim yapan mahkeme, bu cezayı da 10 yıla düşürdü. Toplam 35 yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme, sanığa ruhsatsız tabanca taşımak suçundan da 10 ay hapis cezası ile 500 TL adli para cezası verdi.

VARSAYIMLARLA KARAR VERİLDİ

Veli Semiz'in avukatı Serap Ertuğrul, kararı temyiz edeceklerini söyledi. Varsayımlar üzerinden müvekkilinin cezalandırıldığını öne süren Serap Ertuğrul, şöyle dedi:

