Cinayet sonrası 3 kişi tutuklandı

ÖZKAN Demirci'nin otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan T.C, S.K, Ş.K, N.H, H.A, R.A, S.G. ve R.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K, Ş,K. ve N.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçenin Kirazlık Mahallesi'nde 23 Nisan'da, otomobilindeyken açılan ateş sonucu ağır yaralanan Demirci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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