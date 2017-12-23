Çikolata paketleri içinde uyuşturucu sevkiyatı

ATATÜRK Havalimanı'nda polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği Letonya uyruklu bir kadının valizinde yapılan incelemede, 4 adet çikolata paketine zulalanmış 1833 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.
VALİZİ İNCELEMEYE ALDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'na operasyon düzenledi. Narkotik ekipleri, Belçika'nin başkenti Brüksel'den hareket eden uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Letonya uyruklu 24 yaşındaki L.L'nin şahsına ait taşıdığı valizi incelemeye aldı.
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