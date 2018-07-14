Cikcilli'de feci kaza: 2 yaralı

ALINAN bilgiye göre kaza, Cikcilli Mahallesi Seyir Terası yolu üzerinde meydana geldi. 07 NCP 33 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kayetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampolden uçan ve taklalar atan kamyonette bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kamyonetten çıkartıldı. Uzun süren çalışmalar sonrası şarampolden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.

Akın BAYCAN

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 14:00