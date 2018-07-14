Cikcilli'de feci kaza: 2 yaralı

Alanya'da , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet Cikcilli Seyir Terası'ndan şarampole yuvarlandı.

Cikcilli'de feci kaza: 2 yaralı
banner404

ALINAN bilgiye göre kaza, Cikcilli Mahallesi Seyir Terası yolu üzerinde meydana geldi. 07 NCP 33 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kayetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampolden uçan ve taklalar atan kamyonette bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kamyonetten çıkartıldı. Uzun süren çalışmalar sonrası şarampolden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.

Akın BAYCAN

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 14:00
YORUM EKLE
Gönder

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386