DURUŞMADA ailenin avukatlarından Can Atalay’ın talebi üzerine Berkin Elvan’ın vurulma görüntüleri salondakilere izletildi. Oğlunun vurulma anını gözyaşlarıyla izleyen anne Gülsüm Elvan “Kolun kopsaydı katil. Ciğerin yansın katil” diyerek fenalaştı. Duruşma salonunda feryat eden ve baygınlık geçiren anneyi güvenlik görevlileri omuzlarında taşıyarak dışarı çıkardı.

NEDEN TUTUKSUZ

Elvan Ailesi’nin avukatı Çiğdem Akbulut ise “TÜBİTAK’ın iyileştirme olarak yaptığı görüntüler daha da kötüleşti. Ham görüntülerde daha net olduğunu görüyoruz. Berkin’e doğru ateş edildiğini görüyoruz. Tam düştüğü an mevcut. Kolu sargılı polisin Berkin’i vurduğu açık. Her şey çok netken sanık polis neden tutuksuz yargılanıyor? Halen görevde ve elinde silah var. Sanığın tutukluluğuna karar verilsin” dedi. Duruşma ertelendi.



