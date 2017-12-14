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'Ciğerin yansın'

Gezi eylemlerinde başına isabet eden gaz fişeği kapsülü nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davanın dördüncü duruşması dün İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü

'Ciğerin yansın'

Gezi eylemlerinde başına isabet eden gaz fişeği kapsülü nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davanın dördüncü duruşması dün İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü

14 Aralık 2017 Perşembe 08:05
'Ciğerin yansın'
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DURUŞMADA ailenin avukatlarından Can Atalay’ın talebi üzerine Berkin Elvan’ın vurulma görüntüleri salondakilere izletildi. Oğlunun vurulma anını gözyaşlarıyla izleyen anne Gülsüm Elvan “Kolun kopsaydı katil. Ciğerin yansın katil” diyerek fenalaştı. Duruşma salonunda feryat eden ve baygınlık geçiren anneyi güvenlik görevlileri omuzlarında taşıyarak dışarı çıkardı. 

NEDEN TUTUKSUZ
Elvan Ailesi’nin avukatı Çiğdem Akbulut ise “TÜBİTAK’ın iyileştirme olarak yaptığı görüntüler daha da kötüleşti. Ham görüntülerde daha net olduğunu görüyoruz. Berkin’e doğru ateş edildiğini görüyoruz. Tam düştüğü an mevcut. Kolu sargılı polisin Berkin’i vurduğu açık. Her şey çok netken sanık polis neden tutuksuz yargılanıyor? Halen görevde ve elinde silah var. Sanığın tutukluluğuna karar verilsin” dedi. Duruşma ertelendi. 


 

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Berkin Elvan DavasıGazetehaberleri
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