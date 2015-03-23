Çiğ köfteciye silahlı saldırı

23 Mart 2015 Pazartesi 22:19
ALINAN bilgiye göre, Çankaya ilçesi Balgat Ziyabey Caddesi üzerinde ki bir çiğ köftecide meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gerçekleşen saldırı sonucu M.Y. isimli bir kişi silahla vuruldu.
Çevreden silah sesini duyan vatandaşlar M.Y.’yi yaralı halde bularak polise haber verdi. Saldırıyı gerçekleştirenler ise olay yerinden bir otomobil ile ayrıldı. Görgü tanıklarından Metin Kurtoğlu, “Üç, dört el silah sesi duyduk. 100-150 metre ötedeydim. Olay yerinde bağırışlar oldu. Arkadaşın dükkanını kurşunlamışlar. Yol üzerindeki ambulans durdu. Yaralıyı ambulansla sevk ettiler” ifadesini kullandı.
Kurtoğlu, M.Y.’nin bacağından tek kurşunla yaralandığını kaydetti.
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Son Güncelleme: 23.03.2015 21:22