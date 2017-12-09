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Çiftlik evinde vahşete 4 tutuklama!

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir çiftlik evinde Efrahim Yıldız (43), Sedat Çam (43) ve Seçkin Kantir'i (42) ellerini iple bağlayıp, dövdükten sonra tabancayla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı

Çiftlik evinde vahşete 4 tutuklama!

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir çiftlik evinde Efrahim Yıldız (43), Sedat Çam (43) ve Seçkin Kantir'i (42) ellerini iple bağlayıp, dövdükten sonra tabancayla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı

09 Aralık 2017 Cumartesi 23:09
Çiftlik evinde vahşete 4 tutuklama!
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OLAY, geçen Perşembe günü Çifteler ilçesinde Serdar Sarıtepe’ye (30) ait çiftlik evinde meydana geldi. Serdar Sarıtepe, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde oturan ve daha önce hayvan alım- satım nedeniyle kendisine 600 bin TL borcu olan Efrahim Yıldız, Sedat Çam ile Seçkin Kantir’i hayvan satma bahanesiyle ilçeye davet etti. Serdar Sarıtepe ile arkadaşı Mustafa Bülbül (28), iddiaya göre çiftlik evine gelen Efrahim Yıldız, Sedat Çam ve Seçkin Kantir’i silah tehditi ile ellerini iple bağlayıp, dövdükten sonra tabancayla ateş ederek öldürdü.
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Olayın ardından kaçan Serdar Sarıtepe İstanbul’da, Mustafa Bülbül de Denizli’de yakalandı. Ekipler, olaya karıştıkları iddia edilen çiftlik çalışanları Mesut Köksal (34), Gökhan Çelik (30), Duran Büyükköroğlu (30), Erman Çaldemir (32), Hakan Atay (28) ve Ercan Akdemir’i (27) de gözaltına aldı.
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İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan 8 şüpheli, bugün Çifteler Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Mesut Köksal, Gökhan Çelik, Hakan Atay ve Ercan Akdemir savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen çiftlik evi sahibi Serdar Sarıtepe ile arkadaşı Mustafa Bülbül, çiftlik çalışanlarından Erman Çaldemir ve Duran Büyükköroğlu ise tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne kondu.  DHA

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